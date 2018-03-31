Следователи признали самостроем сгоревший торговый центр "Зимняя вишня"

По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержана начальник Инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Кроме того, под стражу помещена гендиректор компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, которая является владельцем сгоревшего ТЦ, сообщает RT.ru.

В отношении Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". Следствие также проверит действия главы Инспекции госстройнадзора на предмет коррупционной составляющей.

Следователи провели обыск у собственницы ТЦ "Зимняя Вишня" Юлии Богдановой, задержали ее, вскоре ей планируют предъявить обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц").

По данным Следственного комитета, серьёзные нарушения имели место как при вводе комплекса в эксплуатацию, так и в процессе его работы. В частности, пожарные выходы из здания были заблокированы.

Напомним, в рамках уголовного дела уже арестованы пятеро фигурантов, которым предъявлены обвинения: управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко, сотрудник компании "Системный интегратор", непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня", Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.