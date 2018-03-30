"Ангелы". Максим Фадеев написал песню памяти погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Он посвятил ее погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Композиция размещена в соцсетях, во всех официальных аккаунтах автора она доступна бесплатно.

"Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018", — написал Максим Фадеев.

Во время страшного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, 41 из них — дети.

Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.