"Ангелы". Максим Фадеев написал песню памяти погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Известный российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал 29 марта новую песню "Ангелы".
Он посвятил ее погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
Композиция размещена в соцсетях, во всех официальных аккаунтах автора она доступна бесплатно.
"Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018", — написал Максим Фадеев.
Во время страшного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, 41 из них — дети.
Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.
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