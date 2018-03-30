"Ангелы". Максим Фадеев написал песню памяти погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 08:54.
Жизнь

Известный российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал 29 марта новую песню "Ангелы".

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Он посвятил ее погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Композиция размещена в соцсетях, во всех официальных аккаунтах автора она доступна бесплатно.

"Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018", — написал Максим Фадеев.

Во время страшного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, 41 из них — дети.

Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.

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