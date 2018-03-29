Герои "Зимней вишни". Как разные люди спасали детей и взрослых из огненной ловушки

Татьяна, как и многие, пыталась спасти из огня как можно больше людей.

Татьяне Дарсалии было 37 лет. В школе она преподавала иностранные языки и была завучем по воспитательной работе. В ТРЦ "Зимняя вишня" она пришла в свой выходной вместе с дочерью.

Алина Морозова,

ученица 17-й гимназии, одиннадцатиклассница:

— В свой выходной, в воскресенье пришла отдохнуть, посмотреть кино с ребенком и подругой. Они пошли на сеанс, и, когда это все началось, она с ребенком пошла. Девочку она успела вывести на улицу и вернулась обратно помогать детям.

Выжил сам и успел спасти троих детей 17-летний кадет Дмитрий Полухин. Он вместе со всеми начал спускаться вниз, но увидел, как какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет, потому что не может найти своих детей. Полухин спросил, где они. В ответ женщина, охваченная ужасом, просто махнула рукой в какую-то сторону, Дмитрий побежал искать. Его рассказ выложен на YouTube-канале агентства "Спутник".

"Видеть я не мог, потому что дым был очень густой и черный. Потом пошел в следующий бутик. Там услышал плач, стоны, крики какие-то детские. Забежал туда, в правом углу, на слух сориентировался, в правом углу были дети. Три ребенка: две девочки и мальчик. Я мальчика прицепил себе на талию, за штаны, что ли, за ремень. Он держался за меня. Двух девочек взял за шивороты и начал их выносить оттуда к людям. Туда, где потом нас выводили", — говорит Дмитрий.

Евгений Полынских, фотограф и организатор праздников, в первые минуты после пожара вывел из "Зимней вишни" около 30 детей. После пожара остался в штабе в качестве волонтера и не покидал его три дня. Вместе с отцом он работал на разборе завалов, пишет "Газета Кемерова".

"В "Зимней вишне" я организую праздники, ставлю фотозоны, у нас там же танцевальная школа. 25 марта мероприятий наших не было. Мы были в детском центре на съёмке, когда всё началось, — рассказывает Евгений. — Я находился рядом с батутным центром, когда вспыхнул пожар. Сигнализация не сработала. В моей зоне видимости были 60 детей. Бросил сумку, вещи, побежал к ним. Мы с другом стали выводить их с четвертого этажа. У нас противогазы были — это часть костюма. Мы надели их. Пятеро ребят были на катке, ступали в коньках по кафелю, пришлось разувать. Когда мы выбирались, потушили свет. Если не знаешь здания, ты не сориентируешься. Помогали аниматоры. Клоун, когда заметил пламя, тоже выводил детей.

Историю спасения мальчика, спрятавшегося в игровой комнате, сразу несколько СМИ рассказывают устами разных людей. Но суть одна: трехлетний мальчик в момент начала пожара находился в игровой зоне, в клетке. Он испугался и забился в самый угол. Дедушка, который был с мальчиком, никак не мог до него добраться. На помощь пришла девушка-кассирша, которая вытащила мальчика из клетки, а дальше его унес то ли случайный посетитель, то ли отец, пишет bfm.ru.

Махмуд Художаев и Фарзон Салилов — охранник и администратор обувного магазина — спасли около 50 человек. Мужчины оперативно организовали эвакуацию дезориентированных посетителей ТРЦ. Мужчины выводили паникующих людей через запасной выход своего магазина.

Работники магазина бегали в дым, ловили потерявшихся и дезоориентированных людей и выводили их на улицу. Большинство спасенных — женщины и дети. Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".

Один из мужчин рассказал, что как только увидел дым, сразу вспомнил о своих трех детях, которые остались дома, и ринулся наверх.

"Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", — говорит герой.

Станислав Булакин рассказывает: "Увидел группу колясочников. Они в этот день играли в боулинг. Ждали лифт, надеялись на нём спуститься. Но во время пожара этого делать нельзя. Я крикнул: "В лифт не садитесь, давайте их спускать вручную!" Мы с каким-то мужчиной взяли одного из колясочников, спустили на первый этаж на руках по лестнице. Люди, которые бежали следом, тоже стали нам помогать — взяли других. Потом я у следователя узнавал, из колясочников в лифте никого не было. Там застряла женщина, но её вытащили спасатели.

Константин Полянский рассказал, что в коридоре слышался шум, крики. Жена подумала, что там какая-то драка. Потом мимо побежали люди…

"В окнах горящей "Зимней вишни" находились люди — двое мужчин. Кто-то кричал: "Несите одеяла!" Мы доставали из-под капота утеплители, одна женщина снимала с себя пуховик. Нашли какие-то тряпки, их натянули. Держали спальное одеяло, нас было человек пять. Рядом ещё столько же с другой тканью встало. Сначала людей отговаривали — неизвестно, поймаем или нет. Боялись, что разобьются. Еще козырёк там был. Парень висел на карнизе, руками держался. Когда поняли, что прыгнет, просили отталкиваться сильнее — чтобы не ударился. Упал он не мягко. Не в центр, а на руки мужчинам. Был весь черный, в крови, но оставался в сознании. Побежали к другой стороне здания, где был мальчик. Ребенок стоял у окна. Люди убирали машины, отодвигали их, чтобы освободить выезд для пожарных. От окна автомобиль тоже убрали, натянули одеяла. В окне был мальчик и женщина. Их сначала хорошо было видно. Мы надеялись, что успеют пожарные с лестницей. В итоге мальчик уже на подоконник выбрался. Потом полетел белый рюкзак — она выбросила его и пропала из виду. Повалил чёрный дым. Мальчишка полетел, зацепился за козырек и фонарь, упав в одеяло, нам на руки… Потом его сразу же увезла скорая. На карнизе оставался еще один мужчина. Принесли пожарную лестницу. Оттащили оттуда машину, подъехал пожарный "Камаз", поднялась люлька с корзиной. Спасатели его загрузили туда и опустили. Он остался жив.

Рюкзак выбросила учительница Наталья С. Когда начался пожар, она была в кино с дочерью Ариной и подругой, Татьяной Д., которая пришла с дочерью Элеонорой. Они отправили девочек на улицу, велели им бежать, а сами пропускали вперёд других детей. Когда зал опустел, они уже не могли выбраться. Наталья прорвалась к окну, на котором уже стоял мальчик — Сергей Москаленко. Она увидела внизу дочь, показала на свой рюкзак и кинула его в окно. Там были документы на детей. Потом она помахала Арине рукой и исчезла в темноте...

В этой истории остался как минимум один безымянный герой, мужчина, спасший детей из одного из кинозалов. Кемеровчанка Олеся Чащина рассказала "Комсомольской правде" о том, что неизвестный мужчина, забежавший в зал, успокоил всех детей, чтобы они не паниковали, и вывел их из зала. Теперь родители спасенных детей надеются, что им удастся найти героя и отблагодарить.

Факт

Площадь пожара в ТЦ "Зимняя вишня" составила 1600 квадратных метров. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.