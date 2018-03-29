Трагедия в Кемерове. Главные вбросы и "массовая паника" о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

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Сообщения о сотнях погибших

25 марта начали распространятся аудиособщения в мессенджерах и скриншоты переписок, где говорилось, что количество погибших доходит до 400 человек. Ложная информация ввергла в истерию не только Кемерово, но и всю Россию. Что за люди распространяли ложную информацию, сказать сложно, но факт — никаких доказательств они не предоставили. Как оказалось, это и не было нужно, пишет "Газета Кемерова".

Сейчас большинство СМИ ошибочно приписывают эту "заслугу" известному пранкеру Евгению Вольнову (Никита Кувиков), но он лишь подхватил инициативу. Тем не менее он продолжает пранковать, давая журналистам комментарии по поводу произошедшей ситуации.

Также известно, что одно из крупнейших сообществ российского интернета — паблик МDК — извинилось за распространенную ранее ложную информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ, передает НСН.

Фото трупов

За фотографии с трагедии в "Зимней вишне" выдавали фото с пожара в ночном клубе Перми "Хромая лошадь" (5 декабря 2009 года) и одесского пожара в Доме профсоюзов (2 мая 2014 года). Сообщения о мешках для трупов рядом с гимназией за торговым центром в Кемерове тоже оказались неправдой: на снимках были неразложенные палатки МЧС.

27 марта на митинге у здания обладминистрации собрали инициативную группу, которая поехала в морг, чтобы убедиться в достоверности данных. После морга кемеровчане заехали на хладокомбинат, кладбище и даже осмотрели выезжающие из города фуры, на которых якобы вывозят трупы. Никаких трупов не было.

Грузовики

По сети разлетелось фото с колонной грузовиков на одном из кемеровских мостов. Пользователи тут же выдвинули две версии: на машинах вывозили трупы, или мобилизовали военных, чтобы те, в случае чего, стреляли в людей на митинге.

Но на стихийном митинге военных не было, только полицейские и бойцы ОМОНа, которые просто сдерживали людей.

Грузовики были, они попали на дорожную камеру. Однако на них ничего заявленного в сообщениях из соцсетей не ввозили и не вывозили, что видно по открытым кузовам.

Террорист со спортивной сумкой

После того, как в сети появилось видео с началом пожара в детской игровой комнате "Зимней вишни", люди сразу увидели в нем "поджигателя". На видео человек с черной сумкой заходит в "слепую" зону — за одну из колонн — где якобы что-то бросает, быстро уходит, после чего всё начинает гореть. Поводов для разговоров добавил и тот факт, что на видео отсутствуют четыре минуты, за которые могло произойти всё что угодно.

После того, как в сети стали разыскивать "террориста со спортивной сумкой", молодой человек сам обратился в СМИ. Парень рассказал, что его зовут Станислав Соболев, и он шел в тот день на тренировку в один из залов ТЦ. Вскоре начался жуткий пожар, во время которого молодой человек помогал спасать людей.

Позже министр МЧС России Владимир Пучков опроверг информацию, что причиной пожара мог стать теракт.

Что говорят аналитики

За трое суток — с 25 по 28 марта — в соцсетях разместили более 790 тыс. сообщений о пожаре в Кемерове. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании "Крибрум".

Эксперты отметили, что активное распространение сообщений о воскресной трагедии имеет признаки сознательного информационного вброса, который "направлен на подрыв доверия к властям", пишет Газета.Ru.

Специалисты также заявили, что информационный "бум" пришелся не на сам день трагедии, как это обычно бывает, а на вторник, 27 марта. С понедельника тон становился все более негативным, а ко вторнику реакция выросла до "размеров массовой паники" — было зафиксировано 475 тыс. сообщений, пишет издание.

Факт

Площадь пожара в ТЦ "Зимняя вишня" составила 1600 квадратных метров. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.