В Чечне заявили, что Кадыров готов найти украинского пранкера Вольнова

По его словам, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера. Однако и Кадыров при необходимости выполнит ее "очень филигранно, и враги России будут наказаны".

Ранее Кадыров написал на своей странице во "ВКонтакте", что кемеровская трагедия сплотила народ "и на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим".

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова за распространение ложной информации о погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Официально в пожаре погибли не менее 64 человек. Однако в интернете распространились слухи о не менее чем 300 погибших. В подтверждение распространялись якобы записи переговоров сотрудников МЧС. Позже стало известно, что это был фейк, который сделал Вольнов.