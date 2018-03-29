В Чечне заявили, что Кадыров готов найти украинского пранкера Вольнова

Сегодня, 08:22.
Происшествия

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего слухи о 300 погибших в пожаре в Кемерове, если перед ним поставят такую задачу. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO. Фото: HBO в youtube.com.

По его словам, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера. Однако и Кадыров при необходимости выполнит ее "очень филигранно, и враги России будут наказаны".

Ранее Кадыров написал на своей странице во "ВКонтакте", что кемеровская трагедия сплотила народ "и на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим".

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова за распространение ложной информации о погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Официально в пожаре погибли не менее 64 человек. Однако в интернете распространились слухи о не менее чем 300 погибших. В подтверждение распространялись якобы записи переговоров сотрудников МЧС. Позже стало известно, что это был фейк, который сделал Вольнов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров