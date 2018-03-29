В Чечне заявили, что Кадыров готов найти украинского пранкера Вольнова

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего слухи о 300 погибших в пожаре в Кемерове, если перед ним поставят такую задачу. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил министр печати Чечни Джамбулат Умаров.
По его словам, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности украинского пранкера. Однако и Кадыров при необходимости выполнит ее "очень филигранно, и враги России будут наказаны".
Ранее Кадыров написал на своей странице во "ВКонтакте", что кемеровская трагедия сплотила народ "и на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим".
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова за распространение ложной информации о погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Официально в пожаре погибли не менее 64 человек. Однако в интернете распространились слухи о не менее чем 300 погибших. В подтверждение распространялись якобы записи переговоров сотрудников МЧС. Позже стало известно, что это был фейк, который сделал Вольнов.
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