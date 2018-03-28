Пранкер жестоко пошутил над близкими барнаульцев, которые без вести пропали после пожара в "Зимней вишне"

Запись звонка опубликована на youtube-канале Вольнова. Очевидно, он нашел номер барнаульца Максима Морозова в соцсетях — в записях с просьбой помочь в поиске людей, пострадавших при пожаре в "Зимней вишне". Морозов — друг и бывший коллега уроженца Барнаула Дениса Сидорова. В последнее время Сидоров жил и работал в Кемерове. На выходных к нему из Барнаула приехали в гости дети: 16-летний Егор и 10-летняя Арина. Предположительно в день ЧП они были в ТРК. После этого Сидоровы не выходили на связь. Пока они числятся без вести пропавшими.

Пранкер Вольнов представился сотрудником администрации президента и начал расспрашивать Морозова об обстоятельствах ситуации. После этого пранкер попросил не общаться с журналистами. "Сейчас Шумиха не нужна, скорее всего погибших более 200. Только Владимир Владимирович стал президентом, зачем портить человеку настроение", — сказал пранкер.

Барнаулец поверил пранкеру, ответил, что очень уважает президента и в ответ попросил помочь с поисками друга и его детей.

Вольнов также позволил себе скабрезную шутку в адрес Вольнова и жены Дениса Сидорова.

Ранее стало известно, что Вольнов обзванивал родственников погибших, а также медучреждения. В одном из роликов, опубликованных в YouTube, он, представившись сотрудником МЧС, просит медиков предоставить "300 мест для погибших", пишет РИА Новости.