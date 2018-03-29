Гастарбайтеры спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни"

Сегодня, 10:13.
Жизнь

Продавец обуви и охранник магазинчика в ТЦ "Змняя вишня" Хуршед и Фарзон сами организовали эвакуацию людей во время пожара торгового центра в Кемерове, пишет Telegram-канал Mash.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Мужчины выводили паникующих людей через запасной выход своего магазина.

Работники магазина бегали в дым, ловили потерявшихся и дезоориентированных людей и выводили их на улицу. Большинство спасенных — женщины и дети.  

Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".

Один из мужчин говорит, что как только увидел дым, сразу вспомнил о своих трех детях, которые остались дома, и ринулся наверх. "Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", — говорит герой.

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