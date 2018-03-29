Гастарбайтеры спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни"

Мужчины выводили паникующих людей через запасной выход своего магазина.

Работники магазина бегали в дым, ловили потерявшихся и дезоориентированных людей и выводили их на улицу. Большинство спасенных — женщины и дети.

Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".

Один из мужчин говорит, что как только увидел дым, сразу вспомнил о своих трех детях, которые остались дома, и ринулся наверх. "Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", — говорит герой.