Гастарбайтеры спасли более 50 человек из горящей "Зимней вишни"

Продавец обуви и охранник магазинчика в ТЦ "Змняя вишня" Хуршед и Фарзон сами организовали эвакуацию людей во время пожара торгового центра в Кемерове, пишет Telegram-канал Mash.
Мужчины выводили паникующих людей через запасной выход своего магазина.
Работники магазина бегали в дым, ловили потерявшихся и дезоориентированных людей и выводили их на улицу. Большинство спасенных — женщины и дети.
Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".
Один из мужчин говорит, что как только увидел дым, сразу вспомнил о своих трех детях, которые остались дома, и ринулся наверх. "Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", — говорит герой.
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