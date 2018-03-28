В Кемерове собираются создать мемориал памяти погибших. Не повторит ли он судьбу "Города ангелов"?

Кладбище "Город ангелов" в Беслане. Фото: wikipedia.org. Памятник погибшим спецназовцам на мемориальном кладбище "Город ангелов". Фото: wikipedia.org. "Город ангелов". Хачкар, подаренный детьми Армении. Фото: wikipedia.org. "Город ангелов". Могилы погибших заложников. Фото: wikipedia.org.

После трагедии в Кемерове, где в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки детей, смотритель кладбища "Город ангелов" в Беслане написал в Facebook о людской памяти в чиновничьей системе. И — как бы цинично это не звучало — о том, что бесланская трагедия 13-летней давности "исчерпала свой ресурс".

Смотритель ангелов

Касполат Рамонов стал смотрителем потому, что в тот роковой день штурма школы в Беслане погибла его дочь. Сейчас он живет на территории кладбища и делает все, чтобы "Город ангелов" сохранил подобающий вид. Смотритель заявил, что власти оставили мемориал без финансирования еще два года назад. "Более того, счета, на которых нет никаких движений, полгода как арестованы", — рассказал Касполат Рамонов.

"Почему я вдруг решил написать об этом? Состояние моего здоровья уже не позволяет мне достойно противостоять бездушной системе и бороться с непониманием и равнодушием случайных персонажей во власти. Чтобы поддерживать должный порядок на кладбище, я продал почти всю имеющуюся у меня недвижимость. Как могу стараюсь содержать в чистоте место, где "спят" мои дети: моя девочка, соседские ребята... Дороже этих бедных малышей и этого места у меня нет ничего... Мой самый большой страх заключается в том, что после моей смерти, кладбище окажется никому не нужным и превратится в пустырь", — откровенничает смотритель.

"С тех пор, как к власти пришел Битаров, я из собственных средств и зарплату работникам плачу, и цветы сажаю, и памятники реставрирую, чищу, мою, кошу, отдираю", — продолжает Рамонов.

Официально

27 марта глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел совещание по проблеме, о которой написал смотритель "Города Ангелов" в Facebook.

"Почему министерство ЖКХ не обеспечило финансирование "Города Ангелов" теми средствами, которые были заложены в республиканском бюджете и в 2017, и в 2018 году? Это не просто объект — это память о тех детях, которые там погибли, — отметил глава.

По словам министра топлива и энергетики республики Альберта Сокурова, лимиты финансирования до учреждения были доведены в полном объеме.

"Все необходимые средства в бюджете республики, действительно, предусмотрены. Так, в прошлом году было выделено 7 млн 25 тысяч рублей, в этом уже 7 млн 395 тысяч. Но непоступление денег связано с нарушениями финансово-хозяйственной деятельности самого предприятия. Так, из-за отсутствия отчетности счета были заблокированы", — заявил министр.

Глава республики поручил оперативно разработать механизм финансирования кладбища, разблокировки счетов. Участники совещания также заверили, что смотрителю оказывается медицинская помощь. И рассказали, что находятся те, кто пользуется ситуацией и начинает спекулировать на теме теракта, тем более в дни трагедии в Кемерове. Правда, имена "спекулянтов" чиновники не озвучили. Однако о людском горе, о трагедии в Кемерове, о "короткой памяти" главы республики написал смотритель.

Короткая память

"Была у меня короткая встреча и с Битаровым. Он приезжал с какой-то делегацией. Возложил цветы к памятнику спецназовцам. Я по-осетински, чтобы посторонние не поняли, обратился к нему. Говорю: "Обрати внимание на нас. Неужели мы никому не нужны уже? Это кладбище ведь и твое лицо тоже, ты же сюда людей привозишь." Битаров сделал удивленное лицо и — уехал. Прошло больше года. А я до сих пор не знаю, что же он понял тогда.

Я не знаю, сколько мне еще отведено ходить по этой земле. Но пока хожу, дышу, живу — буду служить в "Городе ангелов". Буду оберегать покой невинных детей, которые стали символом национального горя и национальной памяти... И я призываю каждого из вас не изменять этой памяти!

Чудовищная трагедия в Кемерово... Пусть земля будет пухом невинным жертвам трагедии", — завершил свой пост смотритель "Города ангелов".