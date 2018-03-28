Это был не поджог. В суде озвучили версию пожара в "Зимней Вишне"

Об этом заявил инструктор детской площадки кемеровского Сергей Сочинский. В своих показаниях, по данным судьи, свидетель сообщил, что очаг возгорания был на детской площадке, а именно — в батутной яме.

По версии Сочинского, причиной пожара стала проводка или искра с потолка. "Там был целый пучок кабелей, дети в яме и никто из персонала точно не курили", — сказал в суде инструктор.

Другой свидетель — заместитель управляющей "Зимней вишни", признался, что противопожарные инструктажи среди сотрудников не проводились, а пожарная сигнализация была неисправна.

Тем временем две другие свидетельницы — билетёрши кинотеатра Наталья Наймушина и Олеся Богатенко — рассказали об эвакуации после начала пожара, пишет Life.ru.

Наталья Наймушина,

билетерша:

— Я сразу кинулась в самый большой зал на 257 мест... Стала кричать: "Пожар, эвакуация, выходим все". Люди стали выскакивать... Я увидела, что за нами столб гари, дыма чёрного... Обернувшись, я увидела, что охранник с чёрным лицом бежал.

Она также подтвердила, что дверь в один из кинозалов в момент пожара действительно была заперта. По мнению Наймушиной, за данное нарушение ответственность несёт руководство.

А вот охранник торгового центра Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара, отрицает свою вину.

Сергей Антюшин,

охранник:

— Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе", — сказал Антюшин журналистам перед заседанием суда об избрании ему меры пресечения.

По словам Антюшина, он во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.