Это был не поджог. В суде озвучили версию пожара в "Зимней Вишне"

28 марта в Заводском суде Кемерова заслушивали показания свидетелей пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли десятки людей. Было подтверждено, что возгорание произошло в батутной яме, пишет "Интерфакс".
Об этом заявил инструктор детской площадки кемеровского Сергей Сочинский. В своих показаниях, по данным судьи, свидетель сообщил, что очаг возгорания был на детской площадке, а именно — в батутной яме.
По версии Сочинского, причиной пожара стала проводка или искра с потолка. "Там был целый пучок кабелей, дети в яме и никто из персонала точно не курили", — сказал в суде инструктор.
Другой свидетель — заместитель управляющей "Зимней вишни", признался, что противопожарные инструктажи среди сотрудников не проводились, а пожарная сигнализация была неисправна.
Тем временем две другие свидетельницы — билетёрши кинотеатра Наталья Наймушина и Олеся Богатенко — рассказали об эвакуации после начала пожара, пишет Life.ru.
Наталья Наймушина,
билетерша:
— Я сразу кинулась в самый большой зал на 257 мест... Стала кричать: "Пожар, эвакуация, выходим все". Люди стали выскакивать... Я увидела, что за нами столб гари, дыма чёрного... Обернувшись, я увидела, что охранник с чёрным лицом бежал.
Она также подтвердила, что дверь в один из кинозалов в момент пожара действительно была заперта. По мнению Наймушиной, за данное нарушение ответственность несёт руководство.
А вот охранник торгового центра Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара, отрицает свою вину.
Сергей Антюшин,
охранник:
— Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе", — сказал Антюшин журналистам перед заседанием суда об избрании ему меры пресечения.
По словам Антюшина, он во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.