Тушившим "Зимнюю вишню" пожарным не сказали о людях в кинозале

По словам очевидцев, сотрудники ЧОП не помогали людям выбраться из горящего здания, а также не предприняли попытки взломать двери кинозалов, которые оказались запертыми во время сеанса.

По предварительным данным полиции и МЧС, причиной возгорания и сильного задымления стало мягкое напольное и настенное покрытие в детском игровом зале. Часть его была изготовлена из легкогорючих химических материалов. Загореться материал мог из-за короткого замыкания. Точная причина возгорания пока не определена.

Пожар в торговом центре в Кемерово, начавшийся вечером 25 марта, унес жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них десятки детей, которые в воскресенье пришли в детский игровой зал и кинотеатр. 28 марта объявлено в России общенациональным днем траура.