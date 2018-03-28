Тушившим "Зимнюю вишню" пожарным не сказали о людях в кинозале

Охрана и сотрудники кинотеатра в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово не сообщили прибывшим на место пожарным и спасателям об оставшихся в кинозалах людях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, сотрудники ЧОП не помогали людям выбраться из горящего здания, а также не предприняли попытки взломать двери кинозалов, которые оказались запертыми во время сеанса.
По предварительным данным полиции и МЧС, причиной возгорания и сильного задымления стало мягкое напольное и настенное покрытие в детском игровом зале. Часть его была изготовлена из легкогорючих химических материалов. Загореться материал мог из-за короткого замыкания. Точная причина возгорания пока не определена.
Пожар в торговом центре в Кемерово, начавшийся вечером 25 марта, унес жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них десятки детей, которые в воскресенье пришли в детский игровой зал и кинотеатр. 28 марта объявлено в России общенациональным днем траура.
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