Первый замгубернатора рассказал, почему Тулеев не вышел к людям на митинге

По его словам, само мероприятие было чётко спланированной акцией, направленной на дискредитацию структуры власти.

"Что касается губернатора Амана Тулеева, у него сейчас запланирован ряд встреч с семьями пострадавших. Они начинаются с сегодняшнего дня, ну, конечно, по желанию родственников. И он будет, в первую очередь, разговаривать с ними. И я думаю, что это абсолютно правильное решение. И если где-то возникает критика, что губернатор вчера не появился на данном митинге, я думаю, это решение было просто правильное, я вам объяснил почему", — сообщил Владимир Чернов.

27 марта в Кемерове у здания обладминистрации прошел 11-часовой митинг. На нем присутствовало, по разным оценкам, порядка четырех тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин, который прилетел в Кемерово, в морге судмедэкспертизы провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Ближе к вечеру вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у кемеровчан за "Зимнюю вишню".