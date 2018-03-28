Первый замгубернатора рассказал, почему Тулеев не вышел к людям на митинге

Первый заместитель губернатора Владимир Чернов ответил на вопрос журналистов, почему Аман Тулеев не появился на митинге у здания обладминистрации 27 марта, пишет "Газета Кемерова".
По его словам, само мероприятие было чётко спланированной акцией, направленной на дискредитацию структуры власти.
"Что касается губернатора Амана Тулеева, у него сейчас запланирован ряд встреч с семьями пострадавших. Они начинаются с сегодняшнего дня, ну, конечно, по желанию родственников. И он будет, в первую очередь, разговаривать с ними. И я думаю, что это абсолютно правильное решение. И если где-то возникает критика, что губернатор вчера не появился на данном митинге, я думаю, это решение было просто правильное, я вам объяснил почему", — сообщил Владимир Чернов.
27 марта в Кемерове у здания обладминистрации прошел 11-часовой митинг. На нем присутствовало, по разным оценкам, порядка четырех тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин, который прилетел в Кемерово, в морге судмедэкспертизы провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
Ближе к вечеру вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у кемеровчан за "Зимнюю вишню".
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