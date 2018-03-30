"В стиле Путина": Песков рассказал, почему президент не вышел к митингующим в Кемерове

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма.

Он отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", пишет bfm.ru.

По словам Пескова, потом стало известно о появлении некоей инициативной группы из родственников, которые сами решили проверить морги и пересчитать количество тел в них.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло.

Он также сообщил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерове в основном шли из Украины и Турции.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

27 марта президент РФ Владимир Путин прилетел в Кемерово, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу. Также он навестил пострадавших в больнице, встретился с родственниками погибших в бюро судмедэкспертизы. И провел совещание о ликвидации последствий пожара.