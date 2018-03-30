"В стиле Путина": Песков рассказал, почему президент не вышел к митингующим в Кемерове

Президент России Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерове, так как в таком формате невозможно было предметно ответить на вопросы родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики , передает Русская служба ВВС.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма.
Он отметил, что "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", пишет bfm.ru.
По словам Пескова, потом стало известно о появлении некоей инициативной группы из родственников, которые сами решили проверить морги и пересчитать количество тел в них.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло.
Он также сообщил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерове в основном шли из Украины и Турции.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
27 марта президент РФ Владимир Путин прилетел в Кемерово, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу. Также он навестил пострадавших в больнице, встретился с родственниками погибших в бюро судмедэкспертизы. И провел совещание о ликвидации последствий пожара.
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