Командира пожарного звена обвиняют в халатности при спасении людей в "Зимней вишне"

Сегодня, 16:41.
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части Сергея Генина. Мужчину обвиняют в халатности и потере драгоценного времени при спасении людей.

Сергей Генин.
Сергей Генин. Фото: личная страница С. Генина в vk.com.

По версии следствия, во время пожара в торговом центре "Зимняя Вишня" к командиру звена газодымозащитной службы Сергею Генину и двум другим пожарными подбежал очевидец Александр Ананьев. Он рассказал, что на четвертом этаже в кинозале находятся люди, в том числе дети, и указал на расположенный у входа лестничный марш как кратчайший путь.

Генин проигнорировал эти сведения, сообщает СКР. Пожарный не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей и направил свое звено к дальнему лестничному маршу. Его подчиненные беспрекословно проследовали за своим командиром.

Пожарные борются с огнем в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Пожарные борются с огнем в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого пожарные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на верхний этаж. В результате они потратили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.

Из сообщения СКР:

— В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале №2 ТРЦ "Зимняя Вишня".

Сейчас у пожарного идут обыски. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.

Александр Ананьев,
очевидец пожара:

— Я им сказал, что в кинозале остались дети, что нужно быстрее бежать туда. Но они еще около двух минут надевали самоспасатели. Пока мы поднимались на четвертый этаж, путь нам преградил какой-то мужчина. Он начал кричать, чтобы все бежали за ним, мол, он знает, где очаг возгорания. И пожарные последовали по его наводке. Я кричал им вслед, что в другой стороне остались дети, что они задохнутся от гари. Но меня не услышали.

Александр Ананьев и Ольга Лиллевяли.
Александр Ананьев и Ольга Лиллевяли.

В пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Александр Ананьев и его жена Ольга Лиллевяли потеряли трех дочерей. Мужчина пытался спасти детей, которые звонили ему по телефону из кинозала (сам он находился на другом этаже). Он говорил о детях охранникам ТЦ: они сказали, что в курсе происходящего и что еще идет эвакуация. Мужчина трижды пытался дойти до кинозала, но не смог. Исчерпав все возможности, Александр побежал вниз за помощью. На лестнице он встретил пожарный расчет.

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