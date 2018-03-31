В Сети появилось видео об эвакуации людей из "Зимней вишни" во время пожара

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в пожаре свою семью, опубликовал запись с камер видеонаблюдения в торговом центре "Зимняя вишня". Она висела возле залов кинотеатра, сообщают РИА "Новости".
Во время прямой трансляции в Instagram Востриков продемонстрировал на мониторе компьютера ролик, из которого следует, что и до и после начала пожара двери в залы были открыты. Напомним, ранее существовала версия, что люди из "красного" зала не смоли выбраться, потому что их там закрыли сотрудники ТРЦ.
Многие посетители не сразу поняли, что произошло, и спокойно шли по коридору. Некоторые сидели в холле в ожидании начала сеанса. Те, кто был на четвертом этаже, побежали в сторону выхода, когда по коридору стал быстро распространяться густой дым.
На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в "красный" зал, где шел мультфильм, однако оттуда никто не выходит.
"Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись. Но дверь открыта"— комментируют Востриков и его собеседник за кадром.
Тем временем зрители из других залов покидают помещение. Спустя примерно 13 секунд коридор заволакивает черным дымом.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.
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