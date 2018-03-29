Стыдно, страшно и хочется дать в лицо: чувства, которые вызывает трагедия в Кемерове

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Почему стыдно? Наверное, потому, что в этом наша вина. Мы создали мир (даже не Россию, в других странах не лучше), в котором жизнь не значит ничего. Ни своя (из-за глупости), ни чужая (из-за безразличия или алчности). Хотя говорим, конечно, обратное.

Кто не пристегивается в машине, а когда начинает пищать зуммер, ставит заглушку или перекидывает ремень за спину? Кто гоняет на обледенелой трассе 140 км и выше? А кто не чистит трассу вовремя, хотя получает за это деньги? Кто не идет в больницу, когда в груди давит? А кто днем ранее пил водку в бане, а затем хвастался, что может в парилке сидеть дольше всех?

Это глупое отношение к жизни влияет на то, что, когда не ценишь себя сам, тебя не ценят и остальные. Особенно когда эти остальные имеют власть или бизнес-интересы. "Хромые лошади", "Зимние вишни", "Трансвааль-парки" в людском сознании стоят в одном ряду с некачественными материалами, откатами, взятками. И происходят подобные трагедии с такой пугающей регулярностью, что даже странно, как мы совсем еще не вымерли. Особенно цинично выглядит то, что все проверки начинаются только после трагедий. А как они проходят, мы тоже видим. Власти в одном случае могут закрутить гайки, и честные предприниматели будут только стонать от бессилия. А в другом случае провести все формально. И в итоге за одним торговым центром следует другой, а потом самолет, автобус с детьми, ну и массовое отравление суррогатом.

И вот с чувством стыда от этой ненормальной ситуации у нормального человека появляется чувство страха. Ты можешь зайти в магазин и не выйти оттуда, потому что тебя расстреляет пьяный мент. Ты можешь сесть в "Ан-148" и не добраться до места, потому что пилоты не включили систему обогрева приемников полного давления.

Тут есть и "положительный" момент, если, конечно, уместно такое слово. Когда вокруг происходит множество трагедий, нет смысла чего-то бояться. В метро — тер­акты, у пивного магазина подросток с ножом, тот же пресловутый "кирпич с крыши" вполне реально материализовался в Барнауле на пр. Социалистическом, 130. Кусок штукатурки упал на проходящего мужчину и попал ему в голову. Мужчина, к счастью, выжил, но получил контузию.

И вот какой смысл испытывать страх лететь в самолете, если уже вылетел кирпич? Не надо бояться. Просто нет никакого смысла. Только нервы тратить зря.

Ну и последний пункт про "дать в лицо".

В Кемерове — митинг, требуют отставки Тулеева. Люди уверены, что власти скрывают истинное число погибших. Виноват ли конкретно Тулеев? Надо разбираться. Виноваты ли сотрудники ЧОПа, которые якобы отключили сигнализацию? Виноват ли миллиардер Денис Штенгелов за пожар в его торговом центре? Может быть, это вина Надежды Судденок? Кому дать в лицо, чтобы кто-то понес реальное наказание, так как многие не уверены, что оно будет справедливым?

И вот тут возвращаемся к обиде.

Нормальному человеку непонятно, что делать в ситуации с такой трагедией. Сдавать кровь, нести цветы, писать колонки? Мы своим поведением заслужили, что чиновники могут нас не слушать, а политикам мы нужны как "галочки". Бизнесменам мы нужны, чтобы покупать их товары и ходить в их заведения. А сами себе мы и вовсе не нужны. Обидно, что эти десятки людей в "Зимней вишне" могли бы жить, если бы мы просто были ответственными, профессиональными и чуткими.