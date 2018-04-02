Опубликованы удаленные фрагменты видеозаписи пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Четырехминутная запись с камер видеонаблюдения ТЦ "Зимняя вишня" отсутствовала во всех предыдущих версиях ролика.

На опубликованной записи видно, что огонь начал распространяться с левой стороны. Большая часть посетителей торгового центра побежала в противоположном от огня направлении, а некоторые, наоборот, кинулись в сторону пожара. Возможно, чтобы спасти находящихся там людей. За минуту дым заполнил помещение.

Кроме того, Востриков выложил запись, на которой видно давку в лестничном проходе. Лестница слишком узкая, чуть больше метра в ширину, люди столпились, потому что не могли выбраться. "Это просто ужас", — сказал Востриков и отметил, что его нынешняя деятельность направлена на реформу МЧС, пишет ura.ru.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.