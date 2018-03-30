В Кемерове задержали главу областной инспекции Госстройнадзора

Следственный комитет РФ заявил о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.
В отношении нее возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в телеграм-канале ведомства.
Комкова стала седьмым задержанным фигурантом уголовного дела, возбужденного после страшного пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". 30 марта стало известно о задержании гендиректора компании — собственника сгоревшего ТЦ Юлии Богдановой.
До этого задержали, а впоследствии арестовали пять человек: управляющую ТЦ "Зимняя вишня" Надеждуа Судденок, технического директора ТЦ Георгия Соболева, Александра Никитина и Игоря Полозиненко — сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, а также сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который при получении сигнала о пожаре, предположительно, отключил систему оповещения, пишет znak.com.
Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" пообещал прилететь из Австралии.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следственные действия показали, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.
При пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
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