Тулеев решил перечислить свой дневной заработок в пользу жертв пожара в "Зимней вишни"

В администрации Кемеровской области решили перечислить заработок за один день на счет помощи семьям погибших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Это сделают сам губернатор Аман Тулеев и его замы, сообщается на официальном сайте области.
Из сообщения областной администрации:
— Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня.
Как рассказали в пресс-службе кемеровской обладминистрации, на этот благотворительный счет к 30 марта поступило уже 24,3 млн рублей. Как будут израсходованы собранные средства, решит специальная комиссия. Областные власти обещают, что это решение примут при участии широкой общественности, депутатов и членов семей погибших. А отчет опубликуют в СМИ.
Сообщается, что на эту акцию по сбору средств откликнулись не только шахтеры Кузбасса.
На предприятиях СУЭК во всех регионах присутствия — в Кемеровской и Мурманской областях, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, республиках Бурятия и Хакасия – прошли траурные митинги. Горняки также ведут сбор средств в помощь пострадавшим и семьям погибшим на специальный благотворительный счет, открытый администрацией Кемеровской области.
Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеров произошел 25 марта. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли 64 человека, 41 из которых были детьми. В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших.
Ранее совладелец сгоревшего ТЦ Денис Штенгелов заявлял о готовности выплатить каждой семье погибших компенсацию по 3 миллиона рублей.
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- Сюжет: Благотворительность
- Сюжет: Пожар в "Зимней вишне"
- Сюжет: Пожары
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