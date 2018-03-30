Тулеев решил перечислить свой дневной заработок в пользу жертв пожара в "Зимней вишни"

Сегодня, 11:00.
Жизнь

В администрации Кемеровской области  решили перечислить заработок за один день на счет помощи семьям погибших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Это сделают сам губернатор Аман Тулеев и его замы, сообщается на официальном сайте области.

Тулеев у Путина.
Тулеев у Путина. Фото: kremlin.ru.

Из сообщения областной администрации:

— Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня.

Как рассказали в пресс-службе кемеровской обладминистрации, на этот благотворительный счет к 30 марта поступило уже 24,3 млн рублей. Как будут израсходованы собранные средства, решит специальная комиссия. Областные власти обещают, что это решение примут при участии широкой общественности, депутатов и членов семей погибших. А отчет опубликуют в СМИ.

Сообщается, что на эту акцию по сбору средств откликнулись не только шахтеры Кузбасса.

На предприятиях СУЭК во всех регионах присутствия — в Кемеровской и Мурманской областях, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, республиках Бурятия и Хакасия – прошли траурные митинги. Горняки также ведут сбор средств в помощь пострадавшим и семьям погибшим на специальный благотворительный счет, открытый администрацией Кемеровской области.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеров произошел 25 марта. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли 64 человека, 41 из которых были детьми. В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших.

Ранее совладелец сгоревшего ТЦ Денис Штенгелов заявлял о готовности выплатить каждой семье погибших компенсацию по 3 миллиона рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров