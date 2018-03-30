Песков высказался о "бузотёрах" на митинге в Кемерове

"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация боли", — сказал Дмитрий Песков на ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости.

Также Тулеев во время совещания заявил Путину, что оппозиционеры организовали стихийный митинг и спекулируют на трагедии.

Стихийный многотысячный митинг после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" прошёл в Кемерове 27 марта, во время визита президента РФ в столицу Кузбасса, пишет "Газета Кемерова". Участники стихийного митинга в Кемерове требовали отставки Тулеева.

Люди начали собираться в 09:00 около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса, и лишь с наступлением темноты, около 20:00, они стали расходиться.