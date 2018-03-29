Кемеровомыстобой: на Алтае запустили в небо воздушные шары в память о погибших

28 марта россияне почтили память погибших в Кемерове: миллионы людей вышли на улицу, чтобы запустить в небо воздушные белые шары. Такие акции памяти прошли по всей стране, в том числе на Алтае.
#кемеровомыстобой Мне трудно было сдержать слёзы😓это большая трагедия для всей России,ведь из-за какой-то глупости,погибли живые люди,которые просто пришли провести свои выходные с близкими,этот день запомниться каждому из нас,25.03.18 Кемерово,Барнаул с тобой😞♥️#барнаул22#кемерово#зимняявишня#чпкемерово#пожар#проститенасдети#траурныйдень#кемерово42мыстобой🙏#барнаулскорбит#любимпомнимскорбим😔
Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого из нас. Огромное количество барнаульцев собралось сегодня на площадях города, чтобы выказать своё соболезнование и отдать дань памяти погибшим кемеровчанам. В глазах людей стояли слезы... Эта трагедия стала большим горем для всех! Погибли дети... Дети - наше счастье, наша радость, наше будущее! Каждый из нас должен задуматься о том, что мы сами являемся причиной этих бед. Занимаясь повседневным трудом, мы иногда забываем об ответственности, которую несём перед другими людьми! И не важно кто кем работает и какую должность занимает, ответственность всегда имеет место быть! И иногда малейшая ошибка, малейшее проявление халатности может привести к непоправимой трагедии. Люди будьте внимательны! Не забывайте о том, что на кону наша жизнь и жизни наших детей!!! #Кемерово #зимняявишня #Барнаул #скорбим
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