Кемеровомыстобой: на Алтае запустили в небо воздушные шары в память о погибших

Сегодня в 18:00 жители города Бийска из нескольких районов города запустили шары в память о погибших в Кемерово. #Бийск #biysk #кемерово25032018 #Зимняявишня #Кемерово #бийскскорбиткемерово #памятьвечна

Публикация от Инна Фомина◼мама в квадрате◼ (@inna.f_hackers) 28 Мар 2018 в 5:04 PDT