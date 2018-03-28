Тулеев заявил о попытках "определенных сил" стравить людей в Кемерове

Сегодня, 20:29.
Политика

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил за поддержку всех, кто поддержал жителей Кузбасса в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли десятки людей, сообщает "Интерфакс".

В Кемерове начался стихийный митинг у обладминистрации.
В Кемерове начался стихийный митинг у обладминистрации. Фото: Регион 42 Кемерово, vk.com.

По мнению Тулеева, в дни трагедии "определенные силы пытаются стравить людей". "Страшно просто раскачивают ситуацию", — добавил он в видеообращении главы региона, распространенном пресс-службой обладминистрации.

Губернатор сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты "Полосухинская", ранее поступали звонки о минировании шахты "Юбилейная", "Антоновская". "Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон", — сказал Тулеев.

Глава Кузбасса заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность, а также о недопустимости перекладывании ответственности на "вахтеров и билетерш".

27 марта на совещании Тулеев заявил Путину, что оппозиционеры организовали стихийный митинг и спекулируют на трагедии.

28 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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