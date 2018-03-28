Тулеев заявил о попытках "определенных сил" стравить людей в Кемерове

По мнению Тулеева, в дни трагедии "определенные силы пытаются стравить людей". "Страшно просто раскачивают ситуацию", — добавил он в видеообращении главы региона, распространенном пресс-службой обладминистрации.

Губернатор сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты "Полосухинская", ранее поступали звонки о минировании шахты "Юбилейная", "Антоновская". "Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон", — сказал Тулеев.

Глава Кузбасса заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность, а также о недопустимости перекладывании ответственности на "вахтеров и билетерш".

27 марта на совещании Тулеев заявил Путину, что оппозиционеры организовали стихийный митинг и спекулируют на трагедии.

28 марта в России объявлено днем общенационального траура.