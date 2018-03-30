У владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове прошли обыски

В Кемерове задержали генерального директора "Кемеровского кондитерского комбината" Юлию Богданову. Компании принадлежит ТЦ "Зимняя вишня", в котором 25 марта произошел пожар, говорится в сообщении Следственного комитета.
Следователи установили, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала от подчиненных сообщения о недостатках системы противопожарной безопасности здания. При этом гендиректор не предпринимала никаких мер к устранению проблем, а всецело занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей. Следователи провели у Богдановой обыск.
В ближайшее время ей предъявят обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов собирается вернуться в Россию из Австралии, где проживает в последнее время.
Ранее Заводский суд Кемерова арестовал пятерых обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Это управляющая ТРК Надежда Судденок, технический директор компании — собственника торгового центра ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев, руководитель компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игорь Полозиненко и сотрудник этой компании Александр Никитин, а также охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин (он, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему экстренного оповещения посетителей), пишет РБК.
Площадь пожара в ТЦ "Зимняя вишня" составила 1600 квадратных метров. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибли 156 человек.
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