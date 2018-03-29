Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" пообещал прилететь из Австралии

Сегодня, 14:33.
Происшествия

Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов собирается вернуться в Россию из Австралии, где проживает в последнее время, сообщает РИА Новости.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Это подтвердили в пресс-службе компании "Кондитерус Ком", совладельцем которой тоже бизнесмен.

Даты возвращения Штенгелова на родину "уточняются", говорится в сообщении. Ранее представители этой же компании заверяли, что она всячески сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Свое намерение вернуться из Австралии Штенгелов подтверждал и в интервью "Ведомостям" — но также не называя конкретных сроков. Он также заявил, что на месте "Зимней вишни" не будет построено ничего увеселительного или развлекательного.

Что именно появится в Кемерово после сноса ТЦ, решат сами горожане: на сайте кемеровской администрации сообщается, что в ближайшее время будет организовано общественное обсуждение проектов оформления территории, пишет polit.ru.

"После сноса сгоревшего торгового центра это место должно стать памятным. С первого дня ко мне во время всех встреч обращаются люди с просьбой увековечить память погибших, предлагают построить часовню, создать сквер, установить памятник", — рассказал глава города Илья Середюк.

В пресс-службе "Кондитерус Ком" также сообщили, что компания перевела выплату в размере 3 млн руб. за каждого погибшего на бюджетный счет, который был открыт администрацией Кемеровской области. Далее администрация должна выплатить деньги семьям пострадавших.

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