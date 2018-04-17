МЧС назвало причину пожара в "Зимней вишне"

Замыкание в проводке светильника вызвало пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом заявил директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев, пишет "Интерфакс".
"Да, действительно, по нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузки частей светильника. Мы не знаем, что именно, но причина там", — сказал Еникеев.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
После случившейся трагедии в России начались массовые проверки торговых центров. На 19 000 объектов в России нашли нарушения, сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев. В частности, прокуратура Алтайского края направила в суд иски с требованием приостановить деятельность четырех крупных ТЦ в Барнауле и Бийске.
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