"Вы мне мешаете работать": обнародована запись звонков из "Зимней вишни" в службу "112"

Из разговоров понятно, что одни операторы просто растерялись и не знали, как реагировать. Другие, раздраженные большим наплывом звонков, начали грубить, пишет bfm.ru. Все это — на фоне криков испуганных людей и беспомощного детского плача. Многие звонки обрываются.

***

— Пожалуйста...

— Служба 112.

— Пожалуйста…

— Едут к вам пожарные.

— Мы не можем выйти, почему нас сотрудники оставили?

— Едут к вам пожарные. Ко мне какие претензии?

— Сколько еще будут ехать?..

***

Оператор: Оператор "112".

Женщина: Мы горим! "Зимняя вишня"...

Оператор: Пожарные подъезжают, есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают.

Женщина: Скажите, горит все здание, или только этаж?

Оператор: На этаже у вас, на четвертом этаже.

Мужчина: Что говорит?

Женщина: Подъезжают только. Давайте быстрее!

Ребенок: Бабушка!

***

— Оператор 112.

— Девушка, вы знаете, что в "Зимней вишне" пожар? Там люди погибают. Где пожарные вообще?

— Всё знаем, едут, все службы работают.

— Да никто не едет, уже 10 минут горим! Уже люди прыгают. Вы не едете, вы что, совсем что ли? Ну, город маленький, что, нельзя приехать?

***

— Пожарная. Слушаю.

— Скажите, у нас сейчас <пожар> на "Зимней вишне", наверное, в курсе, да?

— Выехали-выехали. Спасибо! Работают пожарные! Скоро подъедут.

— Да подождите, не кладите трубку. Мужик хочет прыгать из окна, сейчас растянули одеяло.

— У нас сюда следуют очень много отделений, они еще не подъехали. Что мне сейчас делать?

— Я понимаю. Нам что делать?

— Говорите, успокаивайте, скажите, что куда следует.

— Он из окна хочет прыгать.

— Вы мне мешаете работать!

— Человек погибает, вы не понимаете?

— Мне нужно отделение еще отсылать. И что?

— Слушайте, ну вы уроды, конечно. До свидания.

Расшифровка переговоров пожарных

Расшифровка переговоров пожарных, задействованных в тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, подтверждает, что первое подразделение прибыло на место через пять минут после вызова. При этом единственного выбравшегося из кинозала на четвертом этаже мужчину удалось спасти за 14 минут. Спасением мужчины занималось звено начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, арестованного по обвинению в халатности, сообщает ТАСС.

Переговоры также подтверждают, что сигнал о пожаре поступил в 16:04 (по местному времени) — звонила женщина, которая сообщила, что с крыши ТЦ идет густой чёрный дым, а в кинозале на четвёртом этаже заблокированы люди.

В 16:05 на место ЧП направили силы по второму номеру сложности тушения пожара — это основные подразделения из восьми пожарно-спасательных частей Кемерова.

В 16:11 на место ЧП прибывает звено Сергея Генина. Уже работающие в ТЦ пожарные сообщают о сильном задымлении, высокой температуре и просят направить силы немедленно на четвёртый этаж подразделения.

В 16:21 руководитель тушением пожара повышает номер сложности со второго до третьего, объявляется сбор начальствующего состава и всех пожарных, которые в этот день были не на службе. На место стягивают всех спасателей города.

В 17:22 начинаются обрушения, происходит взрыв газовой смеси с выбросом пламени в центре третьего этажа, площадь пожара возрастает.

Исходя из данных радиосвязи, с начала пожара из горящего здания удалось вытащить не менее 10 человек, пишет "Газета Кемерова".

По информации "Коммерсанта", о неисправности системы пожарной безопасности в ТРЦ, стало известно еще два года назад. На ее ремонт нужно было 7 млн рублей, но эти деньги собственником выделены не были.

После случившейся трагедии в России начались массовые проверки торговых центров. На 19 000 объектов в России нашли нарушения, сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев. В частности, прокуратура Алтайского края направила в суд иски с требованием приостановить деятельность четырех крупных ТЦ в Барнауле и Бийске.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стал одним из самых страшных в истории России. 25 марта в огне погибли 64 человека, 41 из них — дети.