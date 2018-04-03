За четыре месяца до трагедии на форуме в "Зимней вишне" работало руководство МЧС по пожарной безопасности

В конце ноября 2017 года в Кемерово прошел форум "Спастех-экспо-2017". На выставке побывало все руководство МЧС региона и областные чиновники, отвечающие за противопожарную безопасность. Мероприятие проходило в ТЦ "Зимняя вишня", здание которого сгорело 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Лучшие пожарные Кузбасса в ноябре провели два дня на стендах, где демонстрировали последние достижения в области спасения и защиты населения от огня. Их наградили золотой и бронзовой медалями форума, пишет "Медуза".
После трагедии главный пожарный инспектор России Ринат Еникеев заявил, что МЧС в 2013 году отказалось согласовать ввод торгового центра в эксплуатацию, так как тот не соответствовал требованиям противопожарной безопасности. Следственный комитет России признал "Зимнюю вишню" самостроем и объявил, что ТЦ возводился без необходимых разрешений.
По документам "Зимняя вишня" вообще не была одним зданием. Из Росреестра следует, что торговый центр — четыре разных строения бывшей кондитерской фабрики, которые после реконструкции были объединены, но на бумаге так и остались разными зданиями.
Несмотря на то что кондитерские цеха превратились в торгово-развлекательный центр, разрешенный вид использования земли, на которой они находились, остался прежним — по бумагам она по-прежнему предназначалась "для размещения промышленных объектов".
Юридически "Зимняя вишня" и сейчас продолжает оставаться заводом. Участок, который был оформлен в ноябре 2015 года и на котором возникла пристройка с кинотеатром и детским игровым комплексом, по документам также предназначен "для производственных нужд".
Согласно одному из договоров купли-продажи помещений в "Зимней вишне", ответственность за противопожарную безопасность несет управляющая компания здания — "Кемеровский кондитерский комбинат".
2 апреля в Сочи сгорел пятиэтажный жилой дом. Обошлось без человеческих жертв. Но глава региона уже заявил журналистам, что сгоревшая сочинская пятиэтажка, как и ТЦ "Зимняя вишня", является самостроем.
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