В Сочи сгорел пятиэтажный жилой дом

2 апреля вечером в Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом в микрорайоне Панорама. Пожар сначала охватил верхние этажи многоквартирного дома на улице Пятигорской, постепенно подобрался к нижним. Обрушились перекрытия мансарды. Пожару присвоили повышенную категорию сложности, сообщает maks-portal.ru.
Тушение пожара осложнил затрудненный подъезд к горящему дому из-за плотной застройки микрорайона.
Из дома эвакуировали 50 человек. Данных о пострадавших и погибших нет. К работе с жильцами привлекаются психологи. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, горевшая пятиэтажка является самостроем.
"Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки", — сказал глава региона.
В Сочи работает межведомственный штаб. Подготовлены пункты временного размещения погорельцев — жилой комплекс "Лесное" и санаторий "Светлана".
В ликвидации пожара принимали участие 133 человека и 38 единиц техники.
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