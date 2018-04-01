В Бийске дотла сгорел двухэтажный деревянный дом

Ночью в Бийске на ул. Деповская 28 сгорел деревянный двухэтажный дом. Здание было признано аварийным, а жители — расселены.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.
Как сообщили очевидцы в группе "Инцидент Бийск", пожар начался около 23.30, а закончился в три часа ночи. Люди поначалу не могли вызвать пожарных, так как от волнения забыли, как набирать номер с мобильного.
Бийчане сообщают, что утром до еще дымился: видимо, там оставались очаги тления.
Напомним, что с мобильного при пожаре нужно звонить 101 (не 010, как ранее). То же правило действует для телефоном "скорой" и полиции: к номеру нужно прибавить 1 в начале. Можно также заучить один телефон на все случаи жизни — 112 (единая служба спасения).
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