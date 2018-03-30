В центре Барнаула из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 5 человек

В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 5 человек. Фото: Елена Вольченко в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 5 человек. Фото: Елена Вольченко в vk.com/barneos22.

Сообщение о пожаре в 5-этажном доме на улице Свердлова, 75 поступило в 14 часов. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали из здания 5 человек, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил стены и мебель в квартире.

Очевидцы в группе "Барнаул 22" пишут, что пожар начался из-за взорвавшегося телевизора.