В центре Барнаула из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 5 человек

В Барнауле в обед 30 марта произошел пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали нескольких жильцов, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 5 человек. Фото: Елена Вольченко в vk.com/barneos22.
В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 5 человек. Фото: Елена Вольченко в vk.com/barneos22.
Сообщение о пожаре в 5-этажном доме на улице Свердлова, 75 поступило в 14 часов. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали из здания 5 человек, пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил стены и мебель в квартире.
Очевидцы в группе "Барнаул 22" пишут, что пожар начался из-за взорвавшегося телевизора.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.