Депутаты Госдумы намерены перенести кинотеатры на первые этажи торговых центров

Госдума планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров, заявил в эфире телеканала "Россия 1" зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете по безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы", — цитирует депутата ТАСС.
Анатолий Выборный надеется, что уже в этом году торговые центры приступят к реорганизации. Депутат также отметил, что Госдума собирается усилить уголовную ответственность по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в Министерство строительства и ЖКХ обращались депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин ("Единая Россия"), пишет znak.com.
Ужесточение требований к обеспечению безопасности связано с пожаром в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека и пострадали 79. По делу о пожаре арестованы семь человек.
Руководство Росгвардии обратилось в следственный комитет с намерением привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану ТРЦ "Зимняя вишня" и не допустить на этот объект неквалифицированных сотрудников ЧОПа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.