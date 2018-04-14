СКР: высокопоставленный чиновник помешал пожарной проверке в "Зимней вишне"

Следователи обнаружили документы и акт о незавершенной проверке, в котором указан чиновник, который пришел в ТЦ с проверкой.

"В 2016 году была попытка проверить этот центр, и проверка не была проведена, потому что в процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, но должность его мы пока не называем", — сказал Бастрыкин.

Как сообщил другой представитель СКР, ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком с замком, похожим на велосипедный. "Несколько мужиков открыли двери, увидели стену черного дыма, и было принято решение закрыть дверь обратно, и двери держали уже сами граждане, они снимали одежду и затыкали щели", — сказал он.

Представитель СКР добавил, что решение закрыть двери, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.

Ранее следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении командира пожарного звена, участвовавшего в тушении пожара в кемеровском ТЦ. Следствие подозревает, что из-за его действий пожарные не успели спасти 37 человек, находившихся в кинозале.