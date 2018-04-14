МЧС: у посетителей кинотеатров в "Зимней вишне" было только пять минут на спасение

Посетители четвертого этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове после начала пожара могли самостоятельно выйти только в течение 304 секунд. Об этом ТАССу сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
Эксперты МЧС смоделировали ситуацию и выяснили, что весь четвертый этаж заполнился едким дымом за 5 минут, пояснил инспектор.
Также отмечается, что, если бы в здании ТРЦ сработали сигнализация, система дымоудаления и автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетителям удалось бы беспрепятственно покинуть помещения. "Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", — уточнил Еникеев.
Ранее сообщалось, что следователи изучают версию пожара, которую выдвинул один из очевидцев случившегося.
Страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе командира пожарного расчета.
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