МЧС: у посетителей кинотеатров в "Зимней вишне" было только пять минут на спасение

Эксперты МЧС смоделировали ситуацию и выяснили, что весь четвертый этаж заполнился едким дымом за 5 минут, пояснил инспектор.

Также отмечается, что, если бы в здании ТРЦ сработали сигнализация, система дымоудаления и автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетителям удалось бы беспрепятственно покинуть помещения. "Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", — уточнил Еникеев.

Ранее сообщалось, что следователи изучают версию пожара, которую выдвинул один из очевидцев случившегося.

Страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе командира пожарного расчета.