Глава СКР наградил медалями кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил нескольких людей в ходе визита в Кемерово. Медалями он удостоил тех, кто с риском для жизни спасал детей и взрослых из горящего ТЦ "Зимняя вишня".
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награды получили:
- работник одного из залов третьего этажа Александр Калачев. Он побежал на 4-й этаж и вывел несколько семей из зоны пожара;
- Кристина Никитина, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания. Девушка спасала детей;
- 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин. Он вытащил из пожара троих детей;
- сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который выводил людей из горящего здания.
Александр Бастрыкин выразил награжденным благодарность и подчеркнул, что их медали — боевые, потому что их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.
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