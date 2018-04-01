Глава СКР наградил медалями кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 12:21.
Жизнь

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил нескольких людей в ходе визита в Кемерово. Медалями он удостоил тех, кто с риском для жизни спасал детей и взрослых из горящего ТЦ "Зимняя вишня".

Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.
Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru.

Награды получили:

  • работник одного из залов третьего этажа Александр Калачев. Он побежал на 4-й этаж и вывел несколько семей из зоны пожара;
  • Кристина Никитина, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания. Девушка спасала детей;
  • 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин. Он вытащил из пожара троих детей;
  • сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который выводил людей из горящего здания.

Александр Бастрыкин выразил награжденным благодарность и подчеркнул, что их медали — боевые, потому что их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

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