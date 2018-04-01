Глава СКР наградил медалями кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил нескольких людей в ходе визита в Кемерово. Медалями он удостоил тех, кто с риском для жизни спасал детей и взрослых из горящего ТЦ "Зимняя вишня".

Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru. Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru. Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru. Награждение кемеровчан, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: sledcom.ru. Награды получили: работник одного из залов третьего этажа Александр Калачев. Он побежал на 4-й этаж и вывел несколько семей из зоны пожара;

Кристина Никитина, аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания. Девушка спасала детей;

17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин. Он вытащил из пожара троих детей;

сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который выводил людей из горящего здания. Александр Бастрыкин выразил награжденным благодарность и подчеркнул, что их медали — боевые, потому что их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.