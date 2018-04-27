В Бийске возобновил работу торговый центр "Воскресенье"

27 апреля заработал бийский торговый центр "Воскресенье", который временно закрывали из-за нарушений правил пожарной безопасности. Комплекс не работал несколько недель.
26 апреля рассмотрели ходатайства собственников ТРК "Воскресенье" о возобновлении работы торгового центра. Сообщается, что все нарушения устранены. Однако детская комната на третьем этаже пока работать не будет, пишет "Бийский рабочий".
Напомним, ранее прокуратура Алтайского края сообщала, что намерена приостановить деятельность четырех торговых центров. Среди них "Гулливер", "Первомайский", "Район" в Барнауле и "Воскресенье" в Бийске.
В ТРК "Воскресенье" выявили, что не все пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами, на путях эвакуации использованы материалы с высокой пожароопасностью, а автоматическая система пожаротушения спроектирована с нарушениями. Детская игровая зона и аттракционы находятся на 3 и 4 этажах здания, а это значит, что не все посетители смогут вовремя эвакуироваться при пожаре, отметили в прокуратуре.
Ранее altapress.ru писал в Барнауле закрыли ТЦ "Район" и ТОЦ "Гулливер-парк". Последний перестал работать 27 апреля.
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