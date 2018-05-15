Аллу Пугачеву заметили в компании трансвеститов

Аллу Пугачеву заметили в окружении экстравагантных мужчин — в Instagram появились снимки певицы с трансвеститами.
Пугачева в "несветском" наряде разительно отличается от колоритных артистов. Мужчины, перевоплотившиеся в женские образы, превосходят примадонну не только в росте, но и в яркости образа.
В комментариях к фотографии интернет-пользователи оживленно приветствовали неожиданный союз: "Цвет настроения синий" — часть 2?", "Уже хочу увидеть шедевр, который вы отснимете!", "По ходу — будет огонь!". Ряд комментаторов скептически отнесся к новой компании Пугачевой.
По информации портала "Дни.ру", Пугачева приехала на съемки клипа своего друга, стилиста Алишера. На кадрах из других instagram-аккаунтов видно, что артистка примерила на себя образ рок-звезды: надела молодежную футболку и кожаную куртку, а волосы ей уложили в стиле 1980-х, пишет ura.ru.
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