Алла Пугачева заявила, что ей трудно дышать и ходить

Тогда артистка с мужем Максимом Галкиным появилась на участке в светлых джинсах, розовой кофте, однотонной толстовке.

Некоторые пользователи соцсетей похвалили образ Пугачевой, а другие, наоборот, — раскритиковали.

В ответ злопыхателям певица призвала всех прекратить ненужные обсуждения. Она напомнила, что уже не молода и ее организм дает сбой. При этом артистка отметила, что должна жить ради маленьких детей — Лизы и Гарри, которые нуждаются в матери.

"Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни", — написала примадонна в своем Instagram. Она также посоветовала критикам отправлять их яд и злобу на борьбу с более важными проблемами в жизни, пишет "Росбалт".