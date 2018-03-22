Алла Пугачева заявила, что ей трудно дышать и ходить

Алла Пугачева ответила на бурные обсуждения в соцсетях ее внешнего вида на голосовании на выборах президента РФ.
Тогда артистка с мужем Максимом Галкиным появилась на участке в светлых джинсах, розовой кофте, однотонной толстовке.
#Repost @allapugacheva_fan1949 (@get_repost) ・・・ 💗Любимая - @alla_orfey 💗 #аллапугачева #примадонна #женщинакотораяпоет #красавица #любимаяпевица #самаялучшая #самаякрасивая #самаялюбимая #самаяталантливая #звезда #легенда #великаяпевица #актриса #артистка #алла #пугачева #максимгалкин #выборы #2018 #18марта #выборыпрезидента
Некоторые пользователи соцсетей похвалили образ Пугачевой, а другие, наоборот, — раскритиковали.
В ответ злопыхателям певица призвала всех прекратить ненужные обсуждения. Она напомнила, что уже не молода и ее организм дает сбой. При этом артистка отметила, что должна жить ради маленьких детей — Лизы и Гарри, которые нуждаются в матери.
"Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни", — написала примадонна в своем Instagram. Она также посоветовала критикам отправлять их яд и злобу на борьбу с более важными проблемами в жизни, пишет "Росбалт".
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