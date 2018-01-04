Скандальная песня Пугачевой попала в топ самых популярных в iTunes

Трек "Я летала" появился на сайте днем в среду 3 января 2018 года и уже буквально через несколько минут ворвался в десятку самых популярных.

Сразу же после премьеры песни Пугачеву обвинили в недобросовестном копировании чужого труда. Поэт Александр Вулых заявил, что музыка является плагиатом. Его поддержал и Игорь Саруханов, чью мелодию, по версии обоих, и использовал автор пугачевской песни. Ответственность за это переложили на композитора Олега Влади, автора нового хита. Сам он отрицает все обвинения и заявляет, что атака на песню и примадонну была спланирована.