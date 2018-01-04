Скандальная песня Пугачевой попала в топ самых популярных в iTunes

Оскандалившаяся новая песня примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой попала в топ-10 iTunes. Она занимает нижнюю строчку хит-парада.
Трек "Я летала" появился на сайте днем в среду 3 января 2018 года и уже буквально через несколько минут ворвался в десятку самых популярных.
Сразу же после премьеры песни Пугачеву обвинили в недобросовестном копировании чужого труда. Поэт Александр Вулых заявил, что музыка является плагиатом. Его поддержал и Игорь Саруханов, чью мелодию, по версии обоих, и использовал автор пугачевской песни. Ответственность за это переложили на композитора Олега Влади, автора нового хита. Сам он отрицает все обвинения и заявляет, что атака на песню и примадонну была спланирована.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.