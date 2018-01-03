Новогодний скандал с новой песней Пугачевой. В плагиате обвиняют композитора

— Вот не хотели телезрители видеть и слышать на "Новогоднем Огоньке" Аллу Борисовну, ан нет – решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади "Я летала".

... Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад.

Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонек", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат", – заявил Вулых. Что бы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни. "Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои.