Новогодний скандал с новой песней Пугачевой. В плагиате обвиняют композитора

Новая песня Аллы Пугачевой "Я летала", прозвучавшая в эфире "Новогоднего Огонька", сразу же стала скандальной. Поэт Александр Вулых заявил, что музыка песни является плагиатом. Его поддержал и Игорь Саруханов, чью мелодию, по версии обоих, и использовал автор пугачевской песни, пишет Газета.ru.
Александр Вулых,
поэт:
— Вот не хотели телезрители видеть и слышать на "Новогоднем Огоньке" Аллу Борисовну, ан нет – решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади "Я летала".
... Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад.
Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонек", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат", – заявил Вулых. Что бы не быть голословным поэт предложил всем желающим посмотреть и сравнить две песни. "Неприятным скандалом пахнет эта история, друзья мои.
Версию Вулых о плагиате поддержал и Юрий Лоза. Чтобы это понять, сказал Лоза, даже не нужно быть композитором.
Юрий Лоза,
певец:
— Взял человек сарухановскую песню, придумал на нее новый текст, поменяли немножко тональность, и все, продал Пугачевой как свою. Нотка в нотку, даже к бабке не ходи.
По словам поэта Александра Вулых, после того, как тот рассказал о возможном плагиате, ему позвонила сама Алла Пугачева и сказала, что не виновата в том, что была использована эта мелодия. Поэт сообщил, что ни он, ни Примадонна не хотят раздувать этот конфликт. Ответственность поэт переложил на композитора "Придуманной любви" Олега Влади, который пока остается недоступным для прессы.
Ткм временем Игорь Саруханов заявил, что у него нет претензий к самой Пугачевой.
Игорь Саруханов,
композитор:
— У меня нет претензий к Алле Пугачевой, но к композитору есть.
Считаю не допустимым факт плагиата, если он имеет место.
В данном случае факт на лицо, и этим должны заниматься специалисты, которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их!
Одна и та же мелодия, в двух разных песнях, публично звучать не может!
Также Саруханов сказал, что до сих пор находится в трансе от случившегося.
Игорь Саруханов,
композитор:
— Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения.
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