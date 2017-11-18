История любви: Пугачева и Галкин обвенчались

Видеоролик с церемонии артист разместил на своей странице в Instagram. Во время обряда в храме присутствовали дети звездной пары — близнецы Гарри и Лиза

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Поклонники поздравляют любимых артистов в комментариях. "Максим, счастья вам! Видимо, у вас действительно все серьезно. Долгих лет и счастья!"; "Как замечательно! Как трогательно!"; "Поздравляю от души! Венчались с мужем 27 лет назад, по сей день вместе! Любви всем и мира!" — подобными пожеланиями переполнена лента, пишет ura.ru. Негативных высказываний в ней либо нет, либо их мало.

Предположительно, таинство состоялось в одном из столичных храмов. Точная дата и время венчания супругов также неизвестны, пишет "РГ".

Максим Галкин сообщил, что полтора года назад обратился в православную веру. Артист рассказал об этом, отвечая на вопросы после прошедшей в одном из подмосковных храмов церемонии венчания с Аллой Пугачевой. "Да, меня крестили в небольшой скромной церкви. Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шел к этому, и сам для себя это решил, — цитирует Галкина Life.ru. — Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья — православные, отец был православный. Алла и наши дети — тоже. Так что, уж куда мне деваться".

В 1994 году в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме Алла Пугачева венчалась с Филиппом Киркоровым.

Православная церковь выступает категорически против повторных обрядов венчания, но, при определенных жизненных обстоятельствах, допускает венчаться во второй и даже третий раз. Венчание во второй раз позволительно, если: один из супругов остался вдовцом или остался без супружеской пары с маленькими детьми на руках без средств к существованию; один из супругов не состоял в брачных отношениях, а другой развелся не по своей инициативе. Например, в следствии измены одного из супругов. В третий раз возможность обвенчаться дается в виде исключения — чтобы предотвратить прелюбодейство одного из супругов. Возможность венчаться в православной церкви в четвертый раз даже не рассматривается, пишет alice-wedding.me.

Максим Галкин заявил, что благословление на повторный брак было получено.