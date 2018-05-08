Пугачева рассказала, как она напилась и перепутала дверь с окном

Ведущий спросил примадонну, когда она "познакомилась" со спиртным. Она ответила, что это произошло в 16 лет "совершенно случайно".

"Мы были в мастерской у художника одного, и там по стенам были рыбки всякие сушеные развешаны. И все пили пиво", — поделилась Пугачева.

По ее словам, она наелась соленой рыбы, после чего ее одолела жажда. Певица начала утолять ее пивом, не задумываясь о последствиях, и быстро опьянела.

Кто-то из компании подсунул уже нетрезвой Пугачевой рюмку водки, которая окончательно помутила ее разум. Спустя время исполнительница поняла, что не может найти дверь. "Я смотрю и думаю, что так дверь высоко. Мы находились в полуподвальном помещении, и это было окно. Я думаю: а как же мне теперь выйти, почему дверь так высоко стала? Я болела потом две недели и поняла, что это не мое", — заключила примадонна, пишет ura.ru.