Стало известно, что "экспресс-Чикатило" хотел расправиться с Аллой Пугачевой

Свои жестокие убийства Нагиев, которого сотрудники правоохранительных органов прозвали "экспресс-Чикатило", совершил в конце 70-х годов прошлого столетия.

Попав в тюрьму за изнасилование, мужчина начал бредить Пугачевой, которая тогда уже была известна на весь СССР. Он постоянно слушал ее пластинки и смотрел фотографии. Освободившись, маньяк отправился на поиски певицы.

Нагиев тщательно собирал всю информацию о примадонне: выяснил круг ее знакомств, узнал расписание ее гастролей и даже режим дня. Чуть позже он стал ходить на ее выступления, пытался наладить личный контакт и однажды ему это удалось. На одном из концертов он проник в гримерку артистки. Дождавшись ее, он предстал перед Пугачевой с большим букетом в солидном костюме, представившись неким "серьезным" лицом. Комплименты растрогали звезду и она дала ему визитку со своим домашним адресом, передают "Дни.ру".

По одной из версий бывших оперативников, Нагиев дождался артистку у ее подъезда. Когда она зашла в дом, он прошел вслед за ней и хотел в лифт, чтобы осуществить свой план, пишет ura.ru. Однако, консьержка заметила незнакомого человека и окликнула его. Убйица не успел зайти в лифт, а Пугачева уехала наверх. Маньяк покинул столицу. В будущем он рассчитывал вернуться и завершить начатое, но не смог. В октябре 1981 года Нагиева расстреляли в Новочеркасской тюрьме.