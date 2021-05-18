Когда и где смотреть трансляцию «Евровидение-2021», и какие шансы на победу у России

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме на этой неделе, с 18 по 22 мая. Россию будет представлять певица таджикского происхождения Манижа.

Прямую трансляцию с конкурса будет вести «Первый канал».

18 мая в 22:00 по московскому времени состоится первый полуфинал, 20 мая в 22:00 — второй полуфинал, 22 мая в 22:00 — финальная часть конкурса.

Больше всего ставок на победу в первом полуфинале собрала певица из Мальты 19-летняя Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Шансы на ее выход в финал букмекеры оценили в 94%, пишет РИА «Новости».

Второе место пророчат исполнительнице из Хорватии Элене Цагрину. Следом лидируют певцы из Литвы и Украины. Манижа может претендовать на пятое место.

Победу во втором полуфинале «Евровидения», по мнению букмекеров, может одержать Швейцария, которую в этом году представляет автор и исполнитель песен Гьон.

В финале же за первое место будут бороться представители Италии и Франции, которые не участвуют в отборочных турах, а сразу попадают в финал как страны «Большой пятерки».

Напомним, песня Манижи вызвала множество скандалов.

Ранее АНО «Ветеранские вести» попросило главу СКР Александра Бастрыкина возбудить дело за экстремизм и пресечь распространение клипа. В организации считают, что песня направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также не оценила песню артистки.