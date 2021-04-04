Клип Манижи для «Евровидения» стал самым популярным среди участников конкурса

Клип певицы Манижи с песней Russian Woman стал самым популярным на официальном Youtube-канале конкурса «Евровидение», заняв первое место по просмотрам. Ролик собрал почти семь миллионов просмотров.

Напомним, что участника на «Евровидение-2021» россияне выбрали путем онлайн-голосования 8 марта.

Выбор песни и исполнительницы вызвал бурю хейта в соцсетях. Некоторые недоумевают, почему песню под названием Russian Woman поет не русская певица, другие и вовсе углядели в этом русофобство и унижение женщин.

В частности, депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что ей следует запретить выступать под российским флагом.

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко песня также не понравилась. «Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», — заявила она.

Что известно об исполнительнице

Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Популярность пришла к ней после публикации видео в соцсетях.

В декабре 2020 года девушка стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России, пишет РИА «Новости».