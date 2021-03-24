Маниже хотят запретить выступать на Евровидении под российским флагом

Депутат Госдумы Елена Драпеко в интервью « Собеседник.ru » раскритиковала певицу Манижу, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021.

Напомним, певица Манижа Сангин (Manizha) получила возможность представлять Россию по результатам зрительского голосования, которое проводил Первый канал.

На Евровидении певица исполнит песню про сильных женщин (Russian Woman), в которой одни разглядели посылы чуть ли не радикального феминизма, а другие — русофобство и унижение женщин.

Первый зампред Комитета ГД по культуре Драпеко также выступила с критикой Манижи. В частности, считает недопустимым, чтобы артистка пела под флагом России.

«Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — отметила депутат.

Драпеко также подчеркнула, что Манижа своей песней и исполнением «не тронула не только ее, но и всех остальных».

«Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России», — отметила парламентарий.

Евровидение-2021 пройдет 18−22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны.

Конкурс состоится в обычном формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будут ли присутствовать зрители, пока неизвестно.

Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе — она должна была представлять Россию на Евровидении-2020, отмененном из-за коронавируса.