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Во время спецшоу россияне выберут участника «Евровидения-2021»

Исполнителя от России на международный конкурс «Евровидение-2021» выберут во время зрительского голосования 8 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Первый канал.

Микрофон.
Микрофон.
СС0

В этот день на телеканале в прямом эфире покажут праздничное спецшоу, во время которого и пройдет проведут голосование.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что есть два равноценных способа выбора участника на «Евровидение». Первый предполагает, что вещатель может найти исполнителя самостоятельно.

Второй способ — вещатель поводит национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри или зрители. В последние годы телеканал обычно прибегал к первому способу.

«Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям „Евровидения“», — отметил Аксюта.

Конкурс «Евровидение» пройдет в этом году с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, пишет polit.ru. В нем примут участие исполнители из 41 страны.

Пандемия

«Евровидение-2020» также должно было пройти в Роттердаме, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него провели онлайн-шоу. Россию представляла группа Little Big с песней Uno.

Многие СМИ уже сообщили, что этот коллектив будет представить Россию и в этом году.

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