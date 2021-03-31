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31 марта
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Политика

«Какие-то кони-люди, какой-то бред»: Валентине Матвиенко не понравилась песня Манижи для Евровидения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не оценила песню певицы Минижи, с которой артистка планирует выступить на Евровидении, передает РИА Новости.

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
Анна Зайкова

«Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», — удивленно сказала Матвиенко.

В этой связи председатель верхней палаты федерального парламента поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.

«Все очень странно, мягко говоря», — добавила Матвиенко.

Напомним, на Евровидении Манижа исполнит песню про сильных женщин (Russian Woman), в которой одни разглядели посылы чуть ли не радикального феминизма, а другие — русофобство и унижение женщин.

Евровидение-2021 пройдет 18−22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны.

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