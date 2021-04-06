Следственный комитет начал проверку песни Манижи для «Евровидения»

Московские следователи после обращения АНО «Ветеранские вести» начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой певица будет представлять Россию на «Евровидении», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне зарегистрирован в Останкинском следственном отделе 5 апреля.

Результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, пояснил источник.

Ранее АНО «Ветеранские вести» попросило главу СКР Александра Бастрыкина возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение клипа. В организации считают, что песня направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности», пишет bfm.ru.

По словам самой Манижи, песня Russian Woman — о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

Но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не оценила песню певицы Минижи, с которой артистка планирует выступить на Евровидении.

«Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», — удивленно сказала Матвиенко.

В этой связи председатель верхней палаты федерального парламента поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.

Евровидение-2021 пройдет 18−22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны.