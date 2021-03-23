Настоящая «Сказка»: как устроен новый театр кукол в Барнауле и почему его полюбят все горожане

В конце марта стало известно , что театр кукол в Барнауле, открытие которого не единожды переносилось, наконец-то достроили. Сейчас идет документально-техническая приемка здания. Журналисты побывали внутри нового театра и убедились — это действительно будет «Сказка».

Сказка не с вешалки

«Что это такое?», — архитектор Евгений Тоскин, проектировавший здание театра кукол, взмывает руками, призывая небеса к ответу. Причиной тому — мебель, которую он не согласовывал.

Успокоившись, он признается: диванчики и пуфики — это единственная капля дегтя. Главное, что строителям удалось воплотить в жизнь 95 процентов задуманного им.

«Словно ребенка вырастил и выпустил в люди», — говорит Тоскин о «Сказке». Свое детище величиной в три тысячи квадратных метров архитектор описывает с жаром. Чувствуется, что каждая деталь была тщательно и с любовью продумана.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

Например, витраж, украшающий главную лестницу, размещен не на центральном северном фасаде, а с боковой, юго-восточной, стороны.

Во время пресс-подхода лучи скромного весеннего солнца падали на него и красиво отсвечивали всеми цветами радуги на мраморной лестнице. Определенно, внутри здания это будет главная точка для фотосессий. Выполняют витражи и практическую функцию — закрывают «неприглядную застройку».

Сказка здесь начинается не с вешалки. Первый этаж выполнен в довольно классическом для театра виде. Справа от входа расположен гардероб, слева — уютный буфет с уборной.

Другое, волшебное и детское, пространство обитает на втором этаже. Оно начинает просматриваться с лестницы в виде огромных белых плафонов, которые напоминают о воздушных шарах или мыльных пузырях. Поднимаясь по ступенькам, зрители постепенно погружаются в атмосферу будущего представления и заряжаются праздничным настроением.

«Мы хотели сделать небольшой, но настоящий театр. С учетом детской тематики, думаю, этот посыл читается. Нам не хотелось уходить в совсем „кукольную“ архитектуру, как это сделали в Казани. Там здание театра кукол украшают смешные башенки из немецких сказок. У нас тематику здания выдает только главная большая башня», — подчеркнул свой замысел Евгений Тоскин.

По словам архитектора, появление нового здания театра — это значимое культурное событие не только для Алтайского края, но и всей России.

Построенные с нуля театры сдают раз в год — и то, если повезет. В основном же в регионах делают реконструкции.

Так, в Барнауле Тоскин «превратил» из ДК БМК Молодежный театр Алтая. Драму построили еще в середине прошлого века и тоже только реконструировали.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

Еще из особенностей автор проекта отметил невысокую стоимость квадратного метра — на выделенные деньги в той же Москве можно было бы лишь заказать проектирование.

«Получилось очень хорошо, я доволен объектом. Можно делать селфи и отправлять фото родственникам в Германию со словами — знаете, у нас тут тоже очень прилично», — говорит Тоскин.

Конференц-зал и кресло-трансформер

Сердце здания — зрительный зал в 203 места, пронизанный «артериями» от самой разнообразной аппаратуры.

Здесь все по последнему слову техники: звуковое и световое оборудование соответствует европейскому стандарту и качеству, есть поднимающийся светодиодный экран (огромная «плазма», работающая без подвесного проектора), бесшумный механизм, раздвигающий занавес.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

На сцене — опускающийся на трехметровую глубину планшет. В этой «яме» легко спрячутся актеры или декорации. Режиссеры теперь могут не ограничивать свою фантазию и устроить эффектное появление героя на сцене.

У занавеса отдельная история. Создал его художник-монументалист из Пятигорска Александр Кирпичев, который изготавливал театральные полотна для Молодежного театра Алтая, филармонии и концертного зала «Сибирь».

«Была масса эскизов занавеса. Мы решили сразу отказаться от образов, которые могут надоесть и повторяться — например, изобразить Петрушку или Арлекина. Мы остановились на абстрактной версии, которая рождает разные ассоциации», — рассказала министр культуры Елена Безрукова.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

Своя «изюминка» есть даже у кресел-трансформеров, которые изготавливают специально для театров кукол: на поднятую сидушку можно посадить ребенка, а на опущенную уже сядут сами родители. Чтобы ребенок не упал, на сидении предусмотрен специальный фиксатор.

Цифра 200 кг — столько весит занавес в театре кукол.

Отдельное небольшое помещение на первом этаже предусмотрено для проекта «Театр на подушках», где самые маленькие зрители до пяти лет смотрят сказку, сидя на полу. Перед входом в этот зал посетители будут снимать обувь. Вдоль стен расставят пуфики для родителей.

По словам директора театра кукол Надежды Васильевой, «Театр на подушках» рассчитан на 40 зрителей.

«У мам будет возможность сидеть рядом с ребенком, держать его за руку, чтобы у него не было страха при первом посещении нового для него пространства», — пояснила она.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

Есть в театре и конференц-зал, где будут проводить встречи со зрителями, устраивать мастер-классы для детей.

Помимо этого, в «Сказке» предусмотрены административные кабинеты, четыре гримерки, душ для артистов, мастерские, помещение для декораций.

Экраны от пожара

«Сказку» начали строить в начале 2018 года. Проект был поделен на два этапа. Сначала строительная компания «Селф» снесла старое здание и возвела новое со всеми необходимыми коммуникациями и инфраструктурой.

В августе 2020 года за отделочные и внутренние работы принялась организация «Век-строй». Первоначально сдать театр они должны были в конце 2020 года. Но свои коррективы внесли ремонтные работы на улице Пушкина и пандемия.

«Сложность проекта для нас и для подрядчиков была в том, что это не типовой проект. Пришлось применять сложные конструктивные решения при работе с отделочными материалами, с оборудованием сцены, со способом доставки тяжелого оборудования», — подчеркнул министр строительства региона Иван Гилев.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

Особое внимание при проектировании театра уделили противопожарным требованиям. Например, на втором этаже находится «защитная штора» — в случае пожара она отделит этажи, чтобы огонь не распространялся.

Также в здании есть лифт для маломобильных граждан — так что дети и взрослые с особенностями тоже смогут побывать в «Сказке».

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

Гилев также отметил, новому зданию будут рады все барнаульцы. «Сказка» прочно вошла в жизнь горожан ярким культурным объектом: не зря летом здесь устраивали свадебные и тематические фотосессии.

Цифра 420 млн потратили на строительство театра кукол «Сказка».

Когда открытие

Назвать точную дату открытия министры пока не торопятся — важнее, чтобы были оформлены все документы и проведены необходимые проверки.

По словам Гилева, две трети документов уже подготовлены — поэтому в апреле они надеются получить заветный акт сдачи-приемки.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

При благоприятном раскладе первые зрители смогут зайти в театр кукол в начале мая. На открытие театр обязательно подготовит праздничный концерт и покажет премьеру — спектакль «Рассказ собаки» по произведению Марка Твена. Поставит его режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов.