В Барнауле достроили театр кукол и показали его «начинку»

Сейчас в театре ведется документально-техническая приемка здания. Поскольку объект предназначен для детей, требования к нему высоки.

Зрителей «Сказка» начнет принимать сразу после оформления необходимых документов.

«Строители, которые обещали доделать работы к 20-м числам марта, свои обещания выполнили. Все основные работы завершены, сейчас расставляется мебель в гримерках», — рассказала министр.

Минкульт также показал фотографии после очередного проверочного визита в театр. На них видно, как выглядят зрительный зал, сцена, гардероб.

Интерьеры в «Сказке» выполняла компания «Век-строй». Финальные работы, согласно условиям контракта, обошлись в 93 млн рублей.

Напомним, что театр кукол «Сказка» на месте бывшего здания начали строить в начале 2018 года. Изначально планировалось, что новый дом для артистов-кукольников построят к лету 2019 года, но сроки неоднократно переносились.

Ожидается, что в здание бывшего кинотеатра «Родина», где сейчас располагается театр кукол, переедет планетарий. По предварительным подсчетам, городскому бюджету это обойдется в 30 млн рублей.

Стройка в здании театра кукол «Сказка» Дмитрий Лямзин

Что с другими стройками

В Барнауле продолжается строительство здания художественного музея, которое расположено на площади Октября.

В ближайшее время начнется масштабная реконструкция краеведческого музея, который входит в реестр объектов культурного федерального значения.

В прошлом году на эти работы были заложены 57 млн рублей. До 2023 года по нацпроекту «Культура» на реконструкцию дополнительно выделят еще 200 млн рублей.