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Жизнь

В Барнауле достроили театр кукол и показали его «начинку»

В Барнауле на ул. Пушкина завершилось строительство театра кукол «Сказка», сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Внутри нового здания театра кукол "Сказка"
Внутри нового здания театра кукол "Сказка"
Министерство культуры Алтайского края

Сейчас в театре ведется документально-техническая приемка здания. Поскольку объект предназначен для детей, требования к нему высоки.

Зрителей «Сказка» начнет принимать сразу после оформления необходимых документов.

«Строители, которые обещали доделать работы к 20-м числам марта, свои обещания выполнили. Все основные работы завершены, сейчас расставляется мебель в гримерках», — рассказала министр.

Минкульт также показал фотографии после очередного проверочного визита в театр. На них видно, как выглядят зрительный зал, сцена, гардероб.

Интерьеры в «Сказке» выполняла компания «Век-строй». Финальные работы, согласно условиям контракта, обошлись в 93 млн рублей.

Напомним, что театр кукол «Сказка» на месте бывшего здания начали строить в начале 2018 года. Изначально планировалось, что новый дом для артистов-кукольников построят к лету 2019 года, но сроки неоднократно переносились.

Ожидается, что в здание бывшего кинотеатра «Родина», где сейчас располагается театр кукол, переедет планетарий. По предварительным подсчетам, городскому бюджету это обойдется в 30 млн рублей.

Стройка в здании театра кукол &quot;Сказка&quot;
Стройка в здании театра кукол «Сказка»
Дмитрий Лямзин

Что с другими стройками

В Барнауле продолжается строительство здания художественного музея, которое расположено на площади Октября.

В ближайшее время начнется масштабная реконструкция краеведческого музея, который входит в реестр объектов культурного федерального значения.

В прошлом году на эти работы были заложены 57 млн рублей. До 2023 года по нацпроекту «Культура» на реконструкцию дополнительно выделят еще 200 млн рублей.

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