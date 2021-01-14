Барнаульский планетарий в ближайшие месяцы обоснуется в «Родине»

Барнаульский планетарий займет помещения кинотеатра «Родина» после того, как оттуда съедет театр кукол «Сказка». Здание начнут приспосабливать под новых «жильцов».

Ждет, что же будет с "Родиной" и с нами.

Из бюджета города на реконструкцию и приспособление «Родины» под нужды планетария направят 16 млн рублей, сообщили ТАСС в администрации Барнаула.

Уже готова проектно-сметная документация и акт о проведении историко-культурной экспертизы, документы направили на согласование в управление госохраны объектов культурного наследия.

Начало реконструкции будет возможно после ввода в эксплуатацию строящегося здания «Сказки», а его планируют завершить в первом квартале этого года.

Сообщалось, что новое здание театра кукол планируют открыть 21 марта 2021 года.

Театр кукол «Сказка» в здании бывшего кинотеатра «Родина». Анна Зайкова

Как изменится «Родина»

В зрительный зал кинотеатра для планетария встроят купол диаметром 9 метров, установят цифровую систему для демонстрации полнокупольных программ, а также действующий аппарат планетарий «ZKP-1».

Вместимость зрительного зала составит 45 посадочных мест.

Большинство программ планетария содержат наглядную информацию по дисциплине «Астрономия» для старших классов школы. Продолжит работу в новых оборудованных помещениях «Астрономический кружок», останутся и публичные наблюдения в телескоп.

Ранее автор проекта нового планетария, руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг рассказал altapress.ru, что в бывшем здании кинотеатра «Родина» со временем будет образован целый культурный комплекс.

Проект Барнаульского планетария Сайт администрации Барнаула

«Планируется оборудовать два зала — проекционный зал с куполом и интерактивный музей астронавтики. Кроме того, здесь будут подготовлены помещения, где разместятся кружки и секции соответствующей тематики», — говорил архитектор.

Барнаульский планетарий — один из старейших в России. Он был открыт в 1950 году, шестым по счету в Советском Союзе.